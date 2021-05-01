Москвичи поддержали инициативу Разворотневой снизить плату за ЖКХ на 30%

20:44

В Москве горожане устроили флешмоб, поддержав идею председателя Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ, правозащитницы Светланы Разворотневой о снижении на 30% платежей за услуги ЖКХ. В окнах домов стали вывешивать плакаты с надписями «Хватит переплачивать за услуги ЖК. Минус 30%», «ЗА Разворотневу. Мы должны платить за услуги ЖКХ меньше», а также другими подобными лозунгами.



Общественница заявила, что горожане должны платить за услуги ЖКХ меньше, чем сейчас, для чего нужно изменить ряд законов и принять несколько специальных программ. «Повышение энергоэффективности домов, отказ от ежегодного повышения тарифов, обеспечение собственникам реального контроля за содержанием своего имущества и средствами, перечисляемыми управляющим компаниям – эти меры позволят не только уменьшить суммы в платежках граждан на 30% и более, но и положительно скажутся на качестве их жизни», - считает Разворотнева. Кроме того, она выступает за упрощение порядка предоставления субсидий на оплату ЖКУ и возможность их получения плательщиками с долгами.