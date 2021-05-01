0
0
24
НОВОСТИ

Москвичи поддержали инициативу Разворотневой снизить плату за ЖКХ на 30%

20:44 01.05.2021

В Москве горожане устроили флешмоб, поддержав идею председателя Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ, правозащитницы Светланы Разворотневой о снижении на 30% платежей за услуги ЖКХ. В окнах домов стали вывешивать плакаты с надписями «Хватит переплачивать за услуги ЖК. Минус 30%», «ЗА Разворотневу. Мы должны платить за услуги ЖКХ меньше», а также другими подобными лозунгами.

Общественница заявила, что горожане должны платить за услуги ЖКХ меньше, чем сейчас, для чего нужно изменить ряд законов и принять несколько специальных программ. «Повышение энергоэффективности домов, отказ от ежегодного повышения тарифов, обеспечение собственникам реального контроля за содержанием своего имущества и средствами, перечисляемыми управляющим компаниям – эти меры позволят не только уменьшить суммы в платежках граждан на 30% и более, но и положительно скажутся на качестве их жизни», - считает Разворотнева. Кроме того, она выступает за упрощение порядка предоставления субсидий на оплату ЖКУ и возможность их получения плательщиками с долгами.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:51 01.05.2021
Анатолий Вассерман: Ключевая задача государства – обеспечить гражданам достойные условия труда
0
89
20:20 01.05.2021
Замглавы МЧС России Павла Барышева освобожден от должности указом президента
0
206
20:10 01.05.2021
В ходе первомайской демонстрации в Париже задержаны более 30 человек
0
152
20:00 01.05.2021
Шестерых детей и одного взрослого пострадавших в ДТП в Ставрополе доставят на лечение в Москву
0
168
19:20 01.05.2021
Вблизи Камчатки провел разведку самолет ВВС США
0
201
19:10 01.05.2021
За нарушение прав человека США представили законопроект с санкциями против Турции
0
207
18:30 01.05.2021
На встрече в Лондоне Блинкен выступит за остановку "Северного потока - 2"
0
260
18:20 01.05.2021
На фоне беспорядков в Париже проходит первомайская демонстрация
0
244
18:10 01.05.2021
На борьбу с фейками и расширение аудитории МИД Великобритании выделил Би-би-си $11 млн
0
239
17:30 01.05.2021
Из-за протестов конкурентов по лунному модулю НАСА приостановило контракт со SpaceX
0
321

Возврат к списку