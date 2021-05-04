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Тимофей Баженов зарегистрировался на предварительное голосование "Единой России"

20:01 04.05.2021

Тележурналист и общественник Тимофей Баженов в случае победы на внутрипартийных выборах «Единой России» планирует баллотироваться в Госдуму от партии единороссов. Как отмечает Баженов, ряд значимых для москвичей проблем нельзя решить без изменения законодательства и принципов работы власти, а потому важно участвовать в выборах. «Убежден, во власти, в партии «Единая Россия» нужные новые лица – активные, неравнодушные, честные и открытые люди. Кто не убегает от «острых» проблем, готов работать, засучив рукава, и брать ответственность за результаты. Надеюсь, что с вашей поддержкой в «Единой России» таких людей станет большинство», –  заявил журналист. 

Как считает директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский, Баженов является одним из самых ярких кандидатов Москвы на предстоящих осентю выборах в Госдуму. «Что касается партийного выбора Баженова, то здесь можно сказать, что решение это прагматичное и адекватное, говорит политолог. - Баженов выбирает наиболее сильную и наиболее конструктивную партию, в которой он может сполна использовать партийный ресурс для реализации своей программы». По словам генерального директора Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрия Орлова, на предварительном голосовании «Единой России» в Москве партия большинства делает ставку на «новых выдвиженцев»: «Не политизированных, медийных кандидатов. Власти необходимо обновление – это очевидный общественный запрос. Регистрация   Баженова на праймериз – адекватный ответ на этот запрос».

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