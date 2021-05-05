В Иране прошли успешные испытания собственной вакцины от коронавируса на людях
09:20 05.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В марте начались первые клинические испытания этого препарата, разработанного в центре исследований при Минобороны Ирана, который возглавлял Фахризаде. Он был убит 27 ноября прошлого года в провинции Тегеран. По словам официального представителя комиссии национальной безопасности и внешней политики Меджлиса (парламента) Ирана Абольфазля Амуйи, покушение было организовано израильскими спецслужбами с возможным привлечением разведок других стран.
В Иране разработано несколько собственных вакцин от коронавируса. В конце апреля началась третья (финальная) фаза испытаний препарата COV Iran Barakat ("Ков Иран баракат"). По словам главы научного комитета национальной штаб-квартиры по борьбе с коронавирусом доктора Мостафы Ганеи, эта вакцина может быть одобрена к использованию в мае, а другие препараты собственной разработки - еще через 2-3 месяца.
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