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В Иране прошли успешные испытания собственной вакцины от коронавируса на людях

09:20 05.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран в среду объявил об успешном испытании на людях собственной вакцины от коронавируса "Фахра", названной в честь погибшего в прошлом году ведущего иранского физика-атомщика Мохсена Фахризаде. В качестве волонтера для тестирования препарата выступил сын ученого, сообщило агентство ИРНА.

В марте начались первые клинические испытания этого препарата, разработанного в центре исследований при Минобороны Ирана, который возглавлял Фахризаде. Он был убит 27 ноября прошлого года в провинции Тегеран. По словам официального представителя комиссии национальной безопасности и внешней политики Меджлиса (парламента) Ирана Абольфазля Амуйи, покушение было организовано израильскими спецслужбами с возможным привлечением разведок других стран.

В Иране разработано несколько собственных вакцин от коронавируса. В конце апреля началась третья (финальная) фаза испытаний препарата COV Iran Barakat ("Ков Иран баракат"). По словам главы научного комитета национальной штаб-квартиры по борьбе с коронавирусом доктора Мостафы Ганеи, эта вакцина может быть одобрена к использованию в мае, а другие препараты собственной разработки - еще через 2-3 месяца.

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