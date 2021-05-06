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Лукашенко считает, что госуправление Белоруссии работает "четко и слаженно"

11:45 06.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране удалось создать систему госуправления, которая функционирует четко и слаженно даже в самых непростых ситуациях.

"За прошедшие более чем четверть века с момента обретения независимости нам удалось выстроить стройную вертикаль власти, сформирован компактный государственный аппарат, обеспечена необходимая исполнительская дисциплина. В результате даже в самых непростых ситуациях система госуправления функционирует четко и слаженно", - сказал президент в четверг на совещании по вопросам совершенствования законодательства о госслужбе, его цитирует агентство БелТА. По словам Лукашенко, лучшим тому подтверждением является консолидация госслужащих и их работа в условиях прошлого года после президентских выборов. "Это была все-таки лакмусовая бумажка", - отметил президент.

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