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НОВОСТИ

Роман Романенко заявил о создании Аллеи Славы ветеранов в Южном Бутове

17:56 06.05.2021

В Южном Бутове появится Аллея Славы ветеранов локальных войн и конфликтов, всех, кто рисковал своей жизнью ради защиты Отечества, заявил бывший летчик-космонавт, Герой России, депутат Госдумы Роман Романенко. «В Южном Бутове многие мечтают об этом, у ветеранов нет места, где они могут помянуть павших однополчан, поклониться им, просто встретиться и вспомнить прошлое, провести памятное мероприятие, связанное с историей всей страны и района», - сообщил депутат.

На аллее планируют установить отдельные стелы, посвященные ветеранам Великой Отечественной войны и заключенным фашистских концлагерей, войнам-афганцам, ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной станции. «Везде будут небольшие тематические композиции, где можно собраться ветеранам. Например, только в Бутове у нас около 100 тыс. ликвидаторов последствий Чернобыльской АЭС живут», - отметил Романенко.

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