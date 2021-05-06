Акция "Бессмертный полк" 9 мая в Минске проводится не будет

19:03 Источник: Интерфакс

Городские власти Минска не дали разрешения на проведение 9 мая акции "Бессмертный полк", но предложили присоединиться к запланированным в День Победы мероприятиям, сообщили в объединении левопатриотических сил Белоруссии в четверг.

"Согласно ответу Мингорисполкома, на наше обращение с просьбой разрешить 9 мая 2021 года в г. Минске шествие "Бессмертного полка" дан отказ, но предложено принять участие в церемонии возложения цветов к Обелиску Победы на пл. Победы в память о подвиге Советского народа в борьбе с фашизмом", - говорится в сообщении.