Вступление Украины в НАТО США поддерживают - Белый дом
19:20 06.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты поддерживают вступление Украины в НАТО. Об этом заявила в четверг журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
Ее спросили, поддерживает ли администрация президента США Джо Байдена вступление Украины в Североатлантический альянс. "Да, мы поддерживаем", - ответила представитель Белого дома.
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