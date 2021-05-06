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Вступление Украины в НАТО США поддерживают - Белый дом

19:20 06.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты поддерживают вступление Украины в НАТО. Об этом заявила в четверг журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Ее спросили, поддерживает ли администрация президента США Джо Байдена вступление Украины в Североатлантический альянс. "Да, мы поддерживаем", - ответила представитель Белого дома.

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