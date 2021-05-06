Вакцинированные от COVID-19 туристы из ЕС смогут посещать Чехию с 15 мая

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил в четверг, что с 15 мая власти республики планируют открыть ее для поездок туристов из других стран Евросоюза, которые прошли полный цикл вакцинации от коронавируса препаратами, зарегистрированными в ЕС, а жители Чехии на тех же условиях смогут совершать поездки в эти государства. Слова политика привело Чешское телевидение.

"С 15 мая мы можем разрешить въезд [в Чехию с туристическими целями] жителей других государств [Евросоюза], которые будут иметь подтверждающие документы о прохождении полного цикла вакцинации [от коронавируса]. Прививки им должны быть сделаны не позже, чем за 14 дней перед прибытием в республику", - отметил Бабиш.