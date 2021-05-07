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В условиях внешнего давления Минск будет развивать военное сотрудничество с РФ - премьер

19:10 07.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия укрепляет свои Вооруженные силы и развивает военное сотрудничество с Россией в условиях внешнего давления и вмешательства во внутренние дела страны. О этом заявил в пятницу премьер- министр Белоруссии Роман Головченко, выступая на торжественном собрании, посвященном 76-й годовщине Великой Победы.

"Будем усиливать мощь Вооруженных сил, укреплять систему коллективной безопасности, развивать военное сотрудничество с Российской Федерацией, с Организацией Договора о коллективной безопасности. Ни у кого не должно быть сомнений в том, что мир и безопасность на белорусской земле будут надежно сохранены и впредь", - отметил глава правительства, слова которого приводит агентство БелТА.

"Мы видим, как сегодня снижается эффективность системы международной безопасности. Значительно активизировалась военная деятельность в мире. Европейский континент демонстрирует беспрецедентный рост милитаризации. В гонку вооружений и военные приготовления втянуты даже нейтральные страны", - отметил премьер. По его словам, "все это происходит на фоне вмешательства некоторых стран во внутренние дела суверенных государств посредством политических ультиматумов и экономического шантажа".

Головченко заявил об опасности гибридных войн, которые переходят в горячую фазу. "В шаге от такого сценария была и Беларусь. Но блицкриг не удался. Те, кто чувствует себя хозяевами в мире, и те, кто им прислуживает, нас не сломили", - констатировал глава правительства.

Он обратил внимание на то, что "сегодня все чаще звучат призывы из-за рубежа, что нам не надо праздновать День Победы". "Надо, как мы, европейцы, отмечать день памяти и примирения, а где-то он называется днем памяти и скорби. Нас призывают чуть ли не к покаянию", - сказал Головченко. "Так вот, мы хотим им ответить здесь, в этом зале, где еще блестят награды солдат той войны. Мы скорбим о жертвах, мы помним ужасы войны, мы приняли ваши просьбы о примирении. Но каются пусть те, кто принес на нашу землю страдания и разрушения и развязал геноцид белорусского народа", - подчеркнул Головченко. Премьер Белоруссии убежден, что "нашу Победу у нас никому не отнять". "Потому что мы - едины. В основе народного единства - героическая история непокоренного белорусского народа, священная память о Великой Победе", - заявил премьер-министр Белоруссии.

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