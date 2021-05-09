Лейборист Садик Хан остался на посту мэра Лондона
09:30 09.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представитель оппозиционной Лейбористской партии Садик Хан переизбран на посту мэра Лондона. Об этом было объявлено в субботу вечером по итогам окончательного подсчета голосов.
Хан смог сохранить свой пост, получив во втором туре 55,2% голосов. Его основного конкурента представителя правящей Консервативной партии Шона Бэйли поддержали 44,8% избирателей.
В 2016 году Хан стал первым мусульманином во главе мэрии европейской столицы. Выборы должны были пройти еще в мае прошлого года, но были отложены на год из-за пандемии.
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