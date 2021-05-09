Власти Латвии "ужасно и не по-человечески" организовали подход к памятнику в Риге в День Победы

13:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Русская община Латвии (РОЛ) раскритиковала отсутствие прямого доступа к памятнику советским воинам-освободителям в Риге. Как заявил в воскресенье корр. ТАСС представитель организации Олег Сысолятин, подход к монументу организован "ужасно и не по-человечески".

"Я сегодня здесь нахожусь с двояким настроением. С одной стороны, сегодня великий праздник - праздник Победы над фашизмом, и это святое для каждого здравомыслящего человека, в том числе и для русскоязычных жителей Латвии. С другой стороны, когда я увидел эти заборы, то первая мысль, которая мне пришла в голову, когда я шел мимо парка, что это огородили концлагерь. Что это такое? Это начало какого- то плана будущего?" - сказал он.

"Мы прекрасно знаем, что в правящей коалиции Латвии есть разговоры о том, чтобы снести памятник освободителям Риги. А сегодня что? Тренировка того, как они будут его огораживать и оцеплять? Посмотрите, сколько полицейских они сюда согнали со всей Латвии. Мы что, преступники?" - отметил представитель РОЛ.