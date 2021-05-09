0
0
68
НОВОСТИ

Власти Латвии "ужасно и не по-человечески" организовали подход к памятнику в Риге в День Победы

13:50 09.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Русская община Латвии (РОЛ) раскритиковала отсутствие прямого доступа к памятнику советским воинам-освободителям в Риге. Как заявил в воскресенье корр. ТАСС представитель организации Олег Сысолятин, подход к монументу организован "ужасно и не по-человечески".

"Я сегодня здесь нахожусь с двояким настроением. С одной стороны, сегодня великий праздник - праздник Победы над фашизмом, и это святое для каждого здравомыслящего человека, в том числе и для русскоязычных жителей Латвии. С другой стороны, когда я увидел эти заборы, то первая мысль, которая мне пришла в голову, когда я шел мимо парка, что это огородили концлагерь. Что это такое? Это начало какого- то плана будущего?" - сказал он.

"Мы прекрасно знаем, что в правящей коалиции Латвии есть разговоры о том, чтобы снести памятник освободителям Риги. А сегодня что? Тренировка того, как они будут его огораживать и оцеплять? Посмотрите, сколько полицейских они сюда согнали со всей Латвии. Мы что, преступники?" - отметил представитель РОЛ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:10 09.05.2021
ЕК не станет обновлять контракт с AstraZeneca на поставку вакцины от COVID-19
0
0
13:15 09.05.2021
Российские миротворцы прочно обосновались в Нагорном Карабахе
0
141
13:00 09.05.2021
Привитых от COVID-19 граждан Германии освободили от соблюдения ограничений
0
140
12:00 09.05.2021
Военные корабли Украины и США провели маневры в 100 милях от Одессы
0
248
11:37 09.05.2021
Данные о заражении COVID-19 в России на 9 мая, 2021
0
278
10:52 09.05.2021
Путин: Сегодня мы видим сборища недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников...
0
347
10:50 09.05.2021
Зеленский провел параллель между Второй мировой войной и конфликтом на востоке Украины
0
300
10:39 09.05.2021
На Дворцовой площади Санкт-Петербурга проходит парад в честь 76-летия Победы
0
264
10:21 09.05.2021
Воздушная часть парада Победы в Москве состоится
0
271
10:13 09.05.2021
Путин прибыл на Красную площадь, где начитается парад Победы
0
285

Возврат к списку