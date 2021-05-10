Парламенту Армении распущен по закону: не удалось избрать премьер-министра во второй раз
19:36 10.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Парламент Армении в понедельник на специальном заседании во второй раз не избрал нового премьер-министра и распущен силой закона. Заседание законодательного органа транслировали в режиме реального времени местные телеканалы.
"За проголосовал один депутат, один высказался против, 76 воздержались. Решение не принято. Это означает, что, согласно Конституции Армении, парламент страны силой закона распускается, затем будут назначены новые выборы", - сообщил председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян.
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