Москалькова предложила повысить до 21 года возраст права на оружие, кроме служивших в ВС

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила повысить с 18 лет до 21 года возраст получения гражданами права на владение оружием, за исключением тех, кто отслужил в Вооруженных силах РФ.

"Считаю нужным повысить возраст для желающих владеть оружием до 21 года, кроме тех, кто отслужил в Вооруженных силах РФ", - заявила она во вторник ТАСС, комментируя ЧП в Казани. "Помимо этого, как совершенно справедливо заметил президент, необходимо в целом усилить контроль над оборотом гражданского оружия", - указала омбудсмен.

Москалькова также считает необходимым возложить охрану несовершеннолетних в общеобразовательных учреждениях на сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии. "Еще после трагедии в Керчи в 2016 году вместе с главой Крыма Сергеем Аксеновым мы просили возложить охрану детей и подростков в детских садах, школах и колледжах на сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии", - сказала она.

"Эти меры назрели давно, решать их необходимо в самом экстренном порядке. Нельзя допустить повторения. Не только потомки, сама история не простит этого нам", - подчеркнула омбудсмен.

Москалькова выразила соболезнования президенту Татарстана Рустаму Минниханову, родственникам погибших. "Желаю выздоровления тем, кто тяжело пострадал, готова помочь, чем возможно, всем, кого коснулась черным крылом эта трагедия", - сказала она.

Во вторник бывший ученик школы № 175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. В результате погибли 9 человек, 21 ранен. Нападавший задержан.