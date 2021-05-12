Свыше 2,5 трлн рублей направлено на господдержку граждан в период пандемии - Мишустин

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 2,5 трлн рублей было направлено на поддержку россиян в период пандемии, это более 10% федерального бюджета, заявил в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом правительства в Госдуме.

"Мы стремились максимально поддержать людей, как работающих, так и временно оставшихся без работы, семьи с детьми. Назову только одну цифру: на дополнительную поддержку граждан было направлено более 2,5 трлн рублей. Много это или мало? Для сравнения - это свыше 10% всего федерального бюджета страны", - сказал Мишустин.