0
0
126
НОВОСТИ

Свыше 2,5 трлн рублей направлено на господдержку граждан в период пандемии - Мишустин

11:05 12.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 2,5 трлн рублей было направлено на поддержку россиян в период пандемии, это более 10% федерального бюджета, заявил в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом правительства в Госдуме.

"Мы стремились максимально поддержать людей, как работающих, так и временно оставшихся без работы, семьи с детьми. Назову только одну цифру: на дополнительную поддержку граждан было направлено более 2,5 трлн рублей. Много это или мало? Для сравнения - это свыше 10% всего федерального бюджета страны", - сказал Мишустин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:00 12.05.2021
РФ входит в шестерку ведущих биотехнологических держав мира - Мишустин
0
16
11:32 12.05.2021
В России выявили 8 217 заразившихся коронавирусом за сутки
0
80
11:20 12.05.2021
В Крыму задержан мужчина, грозившийся в соцсетях взорвать школу - источник
0
94
11:00 12.05.2021
Число пострадавших при стрельбе в школе в Казани выросло до 23 - власти
0
172
10:44 12.05.2021
СберИнвестор выпустил новое мобильное приложение для розничных инвесторов
0
146
10:32 12.05.2021
Модернизация мусорного оборудования потребует более 1 млрд рублей
0
179
10:20 12.05.2021
Армия Израиля сообщила об уничтожении двух крупных сотрудников разведки ХАМАС
0
198
10:05 12.05.2021
Большинство кибератак на Россию совершено из США, ФРГ и Нидерландов - МИД
0
206
10:00 12.05.2021
Индия обновила антирекорд по суточному приросту смертей от коронавируса
0
198
09:32 12.05.2021
Посольство США в России сегодня прекращает выдачу недипломатических неиммиграционных виз
0
215

Возврат к списку