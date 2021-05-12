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В России выявили 8 217 заразившихся коронавирусом за сутки

11:32 12.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 217. Общее количество инфицированных достигло 4 905 059, сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,17%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 8 614, до 4 518 529. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,1% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 355 против 329 днем ранее. Всего от инфекции умер 114 331 пациент. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,33%, следует из данных штаба.

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