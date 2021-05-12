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НОВОСТИ

Диписточник сообщил об отказе США допускать к работе пресс-секретаря посольства РФ

12:05 12.05.2021

Дипломатический источник сообщил об отказе США допускать к работе пресс-секретаря посольства РФ. Как стало известно «Говорит Москва», наше диппредставительство до сих пор работает без нового сотрудника.

Об этом радиостанции сообщил дипломатический источник.

«Более полугода посольство России в США работает без пресс-секретаря, которого Москва подготовляла для направления и работы в Вашингтоне. Причина – категорический отказ американских властей без каких-либо объяснений впустить в США российского дипломата на замещение этой должности».

Пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс сообщила в среду ТАСС, что фигурирует в списке из десяти американских дипломатов, объявленных в России персонами нон грата. Российский список был составлен в ответ на аналогичные действия Вашингтона.

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