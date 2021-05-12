Россиянам для счастья в среднем необходимо 173 тыс. руб. в месяц - опрос

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Необходимая для счастья россиянам средняя сумма составляет 173 тыс. рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные опроса портала Superjob, опубликованные в среду.

"Чтобы чувствовать себя счастливыми, россиянам в среднем нужно 173 тыс. руб. в месяц. Это больше, чем в январе (166 тыс. руб.), однако, к примеру, в 2017 году счастье оценивали в 184 тыс. руб. ежемесячно. Запросы мужчин почти на четверть превышают женские запросы: 192 и 155 тыс. руб. соответственно. Молодежи до 24 лет для счастья достаточно 130 тыс. руб. в месяц, россиянам 35-44 лет - 198 тыс. руб.", - следует из данных опроса.

По результатам исследования, жителям Москвы для счастья необходимо в среднем 224 тыс. рублей в месяц, Владивостока - 200 тыс. рублей в месяц, Ростова-на-Дону - 195 тыс. рублей, Санкт-Петербурга - 183 тыс. рублей. В то время как жителям Липецка для счастья нужно всего 137 тыс. рублей в месяц, Оренбурга - 136 тыс. рублей и Кирова - 132 тыс. рублей.

Согласно данным портала, рост стоимости счастья с начала года в полтора раза превысил инфляцию. Индекс потребительских цен с января 2021 года вырос на 2,8%, а денег для счастья среднестатистическому россиянину необходимо больше на 4,2%.

Опрос проводился в период с 14 апреля по 10 мая 2021 года среди экономически активного населения РФ старше 18 лет. Исследование проводилось в 541 населенном пункте страны, в нем приняли участие 2,5 тыс. респондентов.