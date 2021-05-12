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Кабмин поддерживает возмещение экологического ущерба за счет чистой прибыли компаний

14:32 12.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кабмин РФ поддерживает предложение возмещать экологический ущерб за счет чистой прибыли компаний, виновных в загрязнении окружающей среды. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заключительного слова на ежегодном отчете о работе правительства в Госдуме.

"То, что касается [возмещения] экологического ущерба за счет <...> чистой прибыли, эти предложения были сделаны, и мы считаем, что это очень важно для того, чтобы все, в том числе и хозяева бизнеса, который так или иначе ведет работу в регионах России, знали о своей ответственности", - сказал он.

"То, что касается министерства природы, я понял по жестам министра Козлова, что он абсолютно согласен с этим и готов проработать все соответствующие подходы", - добавил Мишустин.

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