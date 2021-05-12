Ирану выгоден конфликт между Израилем и палестинскими радикалами - аналитик
22:10 12.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Основными участниками событий, которые происходят сейчас в Палестине, являются силы сопротивления, связанные с Ираном, - подчеркнул аналитик. - Массированные ракетные обстрелы израильской территории со стороны отрядов исламского движения ХАМАС и его союзников были бы невозможны без иранской поддержки". Как предполагает Аби Надер, вооруженная конфронтация еще продолжится некоторый период, поскольку ни одна из сторон не готова к перемирию.
"Ни Израилю, ни палестинским радикалам не выгодно сейчас идти на шаги по деэскалации, - указал эксперт. - Тем не менее маловероятно, что премьер-министр [Израиля] Биньямин Нетаньяху рискнет начать масштабную операцию в секторе Газа с непредсказуемыми последствиями". По словам собеседника, потребуется время, прежде чем посреднические усилия Египта, Катара и других сторон приведут к конкретным результатам.
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