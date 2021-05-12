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Сбербанк окажет благотворительную помощь пострадавшим и семьям погибших в Татарстане

21:55 12.05.2021

Сбербанк соболезнует семьям и близким погибших в результате стрельбы в казанской гимназии №175 и сообщил сегодня о том, что банк окажет им, а также пострадавшим в страшной трагедии, благотворительную помощь. Точная цифра не раскрывается, однако известно, что речь идет о крупной сумме.
Во вторник Сбер открыл счет Российскому Красному Кресту для сбора средств пострадавшим и семьям погибших. Получателем средств является Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест», которая выступила с соответствующей инициативой.
Перечислить денежные средства для пострадавших можно через приложение «Сбербанк Онлайн», банкоматы, терминалы и офисы банка. Комиссия при переводе не взимается.
Расчетный счет и реквизиты для перечисления средств:
Наименование организации: Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест»
Р/с 40703810600020000017
ПАО Сбербанк
Кор/счет 30101810400000000225
ИНН 7728014523
КПП 772801001
БИК 044525225
ОГРН 1037700182772
Назначение платежа: Благотворительное пожертвование на помощь пострадавшим в школе №175 в Казани


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