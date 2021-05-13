Военные Израиля в четверг представят командованию планы наземной кампании в Газе - СМИ

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские военные разрабатывают варианты проведения наземной фазы кампании в секторе Газа. Как сообщает в четверг газета "Джерузалем пост", план такой операции поступит на рассмотрение начальнику Генштаба Авиву Кохави в течение четверга.

Как сообщил представитель пресс-службы Армии обороны Израиля Хидай Зильберман, в повестке дня военных на данный момент все возможные варианты действий, в том числе наземная операция в Газе. К границам сектора уже переброшены несколько бригад - десантники, пехота и бронетанковые подразделения.

За последние сутки армия усилила обстрелы целей движения ХАМАС в Газе. Ударам подверглись здания министерства финансов и офис Исламского национального банка в городе Газа. В среду в секторе было разрушено одно из самых высоких зданий анклава "Аш-Шурук", где находились офисы ряда СМИ и компаний, коммерческие магазины и жилые апартаменты.

Как заявили военные, удары наносятся максимально точно, местное население получает заблаговременные предупреждения о точках, куда будет нанесен удар. Израильские военные считают, что многие гражданские объекты в Газе используются ХАМАС в военных целях.

Массированные ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа начались в понедельник вечером. Израильские военные вскоре нанесли первые ответные удары по военным объектам радикалов на территории палестинского приморского анклава. К настоящему времени более 1,6 тыс. ракет выпущены из сектора Газа по различным городам Израиля.

Как проинформировал ранее Минздрав прибрежного анклава, жертвами израильских ударов по сектору стали около 70 палестинцев. Порядка 388 человек получили ранения. Вследствие ударов палестинских радикалов по Израилю погибли не менее шести израильтян, несколько десятков получили ранения.