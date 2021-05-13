Созыв открытой встречи СБ ООН по кризису между Палестиной и Израилем заблокировал Вашингтон
20:10 13.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Из-за возражения США намеченная на 14 мая встреча не состоится", - отметил собеседник агентства.
"Члены СБ ООН не смогли достичь консенсуса относительно проведения открытого заседания в пятницу", - подтвердили ТАСС в постпредстве Китая, который в мае председательствует в Совбезе.
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