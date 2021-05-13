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Созыв открытой встречи СБ ООН по кризису между Палестиной и Израилем заблокировал Вашингтон

20:10 13.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон заблокировал проведение 14 мая открытой встречи Совета Безопасности (СБ) ООН по кризису между Палестиной и Израилем. Об этом сообщил в четверг ТАСС дипломатический источник в организации.

"Из-за возражения США намеченная на 14 мая встреча не состоится", - отметил собеседник агентства.

"Члены СБ ООН не смогли достичь консенсуса относительно проведения открытого заседания в пятницу", - подтвердили ТАСС в постпредстве Китая, который в мае председательствует в Совбезе.

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