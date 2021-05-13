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При ударах по сектору Газа пострадали два журналиста турецкого агентства

21:20 13.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фотокорреспондент Мустафа Хассуна и оператор Мухаммед эль-Алюль турецкого государственного Анатолийского агентства пострадали в четверг во время ударов Израиля по сектору Газа. Об этом сообщает агентство "Анадолу".

Подробности произошедшего, как и состояние журналистов не уточняется.

С 10 мая израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами. Они последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, которые были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По данным Израиля, в результате обстрелов погибли шесть израильтян. Между тем, как сообщает палестинский Минздрав, жертвами израильских ударов по сектору Газа стали 83 палестинца.



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