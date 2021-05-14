0
0
153
НОВОСТИ

В России выявили 9 462 случая заражения коронавирусом за сутки

11:20 14.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 462. Это максимальный показатель с 20 марта, следует из опубликованных в пятницу данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,19%. Всего, по данным штаба, в стране с начала пандемии заразился 4 922 901 человек.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9 756, до 4 537 634. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,2% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 393 против 392 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 115 116 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,34%, следует из данных штаба.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:32 14.05.2021
ВВС Израиля нанесли удары по подземным пусковым установкам ракет ХАМАС - СМИ
0
35
12:20 14.05.2021
Россия может отказаться от разработки ракеты среднего класса "Союз-6"
0
58
12:05 14.05.2021
Пашинян сообщил Путину о решении обратиться в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюникской области
0
105
12:00 14.05.2021
Среди американцев только 5% назвали РФ важным партнером для США - опрос МИД Японии
0
87
11:32 14.05.2021
Фигуристок Загитову и Медведеву не включили в состав сборной России на сезон-2021/22
0
142
11:05 14.05.2021
Движение ХАМАС сообщило о нанесении удара по израильскому химзаводу - ТВ
0
178
11:00 14.05.2021
Володин подал заявление на участие в праймериз "Единой России" от Саратовской области
0
171
10:32 14.05.2021
Израиль провел крупнейшую с начала конфликта атаку по объектам радикалов в Газе - армия
0
233
10:20 14.05.2021
В Химках мужчина бросил в Вечный огонь телевизор
0
243
10:05 14.05.2021
Цена бензина в США достигла рекордного за 7 лет уровня из-за атаки на Colonial Pipeline
0
232

Возврат к списку