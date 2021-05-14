В России выявили 9 462 случая заражения коронавирусом за сутки
11:20 14.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 462. Это максимальный показатель с 20 марта, следует из опубликованных в пятницу данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,19%. Всего, по данным штаба, в стране с начала пандемии заразился 4 922 901 человек.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9 756, до 4 537 634. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,2% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 393 против 392 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 115 116 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,34%, следует из данных штаба.
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