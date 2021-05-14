Пашинян сообщил Путину о решении обратиться в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюникской области
12:05 14.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
И. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян в пятницу в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о решении обратиться в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с ситуацией в Сюникской области республики. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.
"И. о. премьер-министра Армении проинформировал президента Путина о том, что сегодня он поручил официально обратиться в ОДКБ для начала консультаций в соответствии со статьей 2 договора организации", - отмечается в сообщении.
В среду Минобороны Армении сообщило, что рано утром азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы, ведутся переговоры по урегулированию ситуации. Вечером того же дня Пашинян собрал заседание Совета безопасности республики, в ходе которого назвал произошедшие события посягательством на территорию Армении. По его словам, азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км.
В четверг вечером Пашинян заявил, что поручил руководителям соответствующих министерств начать консультации с ОДКБ по ситуации в Сюнике. В тот же день прокуратура Армении возбудила уголовное дело по части 2 статьи 329 ("Незаконное пересечение государственной границы") и статье 300.2 ("Действия, направленные на нарушение территориальной целостности") Уголовного кодекса Армении.
После окончания боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью прошлого года, когда под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, граница Армении с Азербайджаном стала проходить непосредственно рядом с Сюникской областью.
Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября было подписано трехстороннее заявление лидеров России, Азербайджана и Армении, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.
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