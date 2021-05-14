Зеленский заявил, что Медведчука законно лишили возможности влиять на Украину
13:00 14.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский назвал главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука олигархом, которого законно лишили возможности оказывать влияние на страну. Об этом он написал в пятницу в авторской колонке для украинского издания "Фокус".
"К примеру, впервые за много лет не увеличилось, а уменьшилось количество олигархов. Минус Медведчук. С помощью законных инструментов Медведчук был лишен возможности использовать медиаактивы и государственное имущество для того, чтобы откровенно бить по стране и наносить разрушительный вред государственной безопасности", - заявил президент.
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