Зеленский заявил, что Медведчука законно лишили возможности влиять на Украину

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский назвал главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука олигархом, которого законно лишили возможности оказывать влияние на страну. Об этом он написал в пятницу в авторской колонке для украинского издания "Фокус".

"К примеру, впервые за много лет не увеличилось, а уменьшилось количество олигархов. Минус Медведчук. С помощью законных инструментов Медведчук был лишен возможности использовать медиаактивы и государственное имущество для того, чтобы откровенно бить по стране и наносить разрушительный вред государственной безопасности", - заявил президент.