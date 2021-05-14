Дело против Спейси может быть прекращено из-за нежелания истца назвать свое имя - ТВ

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мужчина, обвинивший американского актера Кевина Спейси в сексуальных домогательствах, отказался дать согласие на публичное оглашение своего имени в ходе начатого по его иску судебного разбирательства. Таким образом дело против известного американского актера может быть закрыто, сообщил в пятницу телеканал Си-эн-эн.

Рассматривающий дело федеральный судья Южного округа Нью-Йорка Льюис Каплан постановил на прошлой неделе назвать имя истца, до сих пор фигурирующего в процессе под инициалами C.D. О нем, согласно его исковому заявлению, пока известно лишь то, что в 1980-е годы, будучи 14-летним подростком, он якобы подвергался домогательствам со стороны Спейси. Каплан признал законным право общества узнать имя этого человека, "выдвинувшего обвинения против публичного лица".

В четверг, как стало известно телеканалу, адвокаты истца уведомили судью о нежелании их клиента идентифицировать себя. Они объяснили это тем, что такая "публичность" нанесла бы ему моральную и психологическую травмы и нарушила бы его право на невмешательство в частную жизнь. "Он не в состоянии вынести [общественное] внимание к нему и вмешательство в его жизнь, если его имя будет названо в ходе этого дела", - говорится в направленном в суд заявлении адвокатов, в котором выражается согласие на прекращение данного дела.

В октябре 2019 года прокуратура округа Лос-Анджелес (штат Калифорния) прекратила рассмотрение другого схожего обвинения в отношении Спейси в связи с кончиной истца. В прокуратуре посчитали, что со смертью подателя иска доказать обоснованность обвинений в адрес актера будет невозможно. О мужчине известно то, что ранее он работал массажистом и подвергся домогательствам во время сеанса массажа в доме Спейси в Малибу (штат Калифорния) в 2016 году. Рассмотрение иска по существу должно было начаться 23 июня 2020 года.

61-летний Спейси - актер и режиссер, обладатель двух премий "Оскар" - в 2017 году оказался в центре громкого скандала после того, как актер Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах, якобы имевших место около 30 лет назад. Позднее с аналогичными обвинениями выступили еще около 30 человек. Из-за скандала актер остался без работы и фактически оказался на положении изгоя.