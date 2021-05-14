Завершена регистрация участников предварительного голосования "Единой России"

21:10

Фото пресс-службы МГРО ЕР



Регистрация на праймериз "Единой России" завершена. Предварительное голосование по отбору политиков, которые будут представлять партию на выборах в Госдуму в сентябре начнётся в ближайшее время. С 24 мая стартует электронное голосование, которое будет длиться до 30 мая.

"Уже сейчас понятно, что конкуренция будет серьезной, - говорит председатель-секретарь реготделения «Единой России» Андрей Метельский. - На всех 15 округах Москвы мы видим сильных кандидатов, которые нацелены на победу. И таких - не два и не три, а множество. А значит, у людей есть выбор. Голосование станет по-настоящему народным, и на выборы «Единая Россия» отправит самых сильных претендентов».

По словам единоросса, лишь 40% участников голосования состоят в рядах «Единой России». «Более 30% зарегистрированных участников - молодые политики до 35 лет, - сообщил Метельский. - В этом году предварительное голосование впервые стало открытым для молодежи: ранее действовал возрастной ценз. Я рад, что в отборе принимает участие молодежь из партийного проекта «ПолитСтартап», финалисты конкурса «Лидеры России», волонтеры, молодогвардейцы - это послужит обновлению рядов партии и даст ребятам хороший опыт».