0
0
85
НОВОСТИ

Завершена регистрация участников предварительного голосования "Единой России"

21:10 14.05.2021

210514-3.jpg
Фото пресс-службы МГРО ЕР
Регистрация на праймериз "Единой России" завершена. Предварительное голосование по отбору политиков, которые будут представлять партию на выборах в Госдуму в сентябре начнётся в ближайшее время. С 24 мая стартует электронное голосование, которое будет длиться до 30 мая.

"Уже сейчас понятно, что конкуренция будет серьезной, - говорит председатель-секретарь реготделения «Единой России» Андрей Метельский. - На всех 15 округах Москвы мы видим сильных кандидатов, которые нацелены на победу. И таких - не два и не три, а множество. А значит, у людей есть выбор. Голосование станет по-настоящему народным, и на выборы «Единая Россия» отправит самых сильных претендентов».

По словам единоросса, лишь 40% участников голосования состоят в рядах «Единой России». «Более 30% зарегистрированных участников - молодые политики до 35 лет, - сообщил Метельский. - В этом году предварительное голосование впервые стало открытым для молодежи: ранее действовал возрастной ценз. Я рад, что в отборе принимает участие молодежь из партийного проекта «ПолитСтартап», финалисты конкурса «Лидеры России», волонтеры, молодогвардейцы - это послужит обновлению рядов партии и даст ребятам хороший опыт».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

21:20 14.05.2021
На сбои в работе Facebook и Instagram жалуются пользователи по всему миру
0
75
21:10 14.05.2021
В тестировании онлайн-голосования приняли участие более 1,2 млн человек - ЦИК РФ
0
90
20:20 14.05.2021
ФАС и операторы связи помогут защитить абонентов от спам-звонков
0
156
20:10 14.05.2021
На китайский город Ухань в провинции Хубэй обрушился торнадо
0
153
20:00 14.05.2021
Сумма кредитных лимитов Сбера для альтернативной энергетики превысила 74 миллиарда рублей
0
173
19:20 14.05.2021
Центры военно-патриотического воспитания молодёжи с начала года посетили свыше 20 тыс. человек
0
193
19:20 14.05.2021
Глава Минобороны Швеции считает, что РФ готова применять военные средства в политических целях
0
242
19:10 14.05.2021
В утвержденный кабмином РФ перечень недружественных стран вошли только США и Чехия
0
251
18:36 14.05.2021
Председатель комиссии ОП РФ Разворотнева: Кэшбэк за ЖКУ – первый шаг на пути снижения платежей
0
263
18:30 14.05.2021
Из-за глобального потепления в 30% аграрных регионах Земли снизится урожайность - ученые
0
239

Возврат к списку