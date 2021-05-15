Данные о заражении COVID-19 в России на 15 мая, 2021

11:10 Источник: Интерфакс

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 8 тыс. 790 случаев, умерли за сутки 364 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 8 тыс. 790 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 496 (17,0%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.