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В Сирии началась агитационная кампания кандидатов на выборах президента

17:20 16.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Агитационная кампания кандидатов на выборах президента Сирии, которые состоятся 26 мая, стартовала в воскресенье в республике. Как передает агентство САНА, на улицах Дамаска и других городов расклеены портреты претендентов на пост главы государства с предвыборными лозунгами, сирийская общественность готовится к обсуждению выдвинутых ими программ в средствах массовой информации и социальных сетях.

Высший конституционный суд Сирии 3 мая объявил, что к участию в президентской гонке допущены трое из более чем 50 граждан, подавших к 28 апреля документы на регистрацию. Как сообщил председатель судебной инстанции Мухаммед Джихад аль- Лаххам, борьбу за пост главы государства поведут действующий президент Башар Асад, бывший госминистр Абдалла Саллюм Абдалла и Махмуд Ахмед Мураи, представляющий патриотическую оппозицию.

Предвыборная кампания будет проходить в период с 16 по 24 мая. Днем тишины, когда прекращается любая агитационная деятельность кандидатов в депутаты и их предвыборные выступления в СМИ, объявлено 25 мая.

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