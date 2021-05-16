В Сирии началась агитационная кампания кандидатов на выборах президента
17:20 16.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Высший конституционный суд Сирии 3 мая объявил, что к участию в президентской гонке допущены трое из более чем 50 граждан, подавших к 28 апреля документы на регистрацию. Как сообщил председатель судебной инстанции Мухаммед Джихад аль- Лаххам, борьбу за пост главы государства поведут действующий президент Башар Асад, бывший госминистр Абдалла Саллюм Абдалла и Махмуд Ахмед Мураи, представляющий патриотическую оппозицию.
Предвыборная кампания будет проходить в период с 16 по 24 мая. Днем тишины, когда прекращается любая агитационная деятельность кандидатов в депутаты и их предвыборные выступления в СМИ, объявлено 25 мая.
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