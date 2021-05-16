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Компьютерные системы Министерства здравоохранения Ирландии атаковали хакеры - СМИ

18:20 16.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Хакеры, предположительно, из стран Восточной Европы, осуществили атаку на информационные системы Министерства здравоохранения Ирландии. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Ар-ти-и со ссылкой на заявление представителей ведомства.

"Мы продолжаем оценивать ущерб, который был нанесен всем нашим системам, и сфокусированы на защите наших данных", - отмечается в сообщении Минздрава. По данным телеканала, к расследованию кибератаки подключены специалисты Национального центра по кибербезопасности, ирландской полиции и Вооруженных сил республики. Также Дублин сотрудничает в данном вопросе с Европейским полицейским агентством (Европол).

По предварительным сведениям, речь идет об атаке с целью вымогательства выкупа, а не о государственном шпионаже. Как подчеркнул телеканал, взлом информационных систем Минздрава Ирландии, вероятно, осуществили те же хакеры, что ранее атаковали Национальную службу здравоохранения (HSE) республики.

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