Компьютерные системы Министерства здравоохранения Ирландии атаковали хакеры - СМИ
18:20 16.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Мы продолжаем оценивать ущерб, который был нанесен всем нашим системам, и сфокусированы на защите наших данных", - отмечается в сообщении Минздрава. По данным телеканала, к расследованию кибератаки подключены специалисты Национального центра по кибербезопасности, ирландской полиции и Вооруженных сил республики. Также Дублин сотрудничает в данном вопросе с Европейским полицейским агентством (Европол).
По предварительным сведениям, речь идет об атаке с целью вымогательства выкупа, а не о государственном шпионаже. Как подчеркнул телеканал, взлом информационных систем Минздрава Ирландии, вероятно, осуществили те же хакеры, что ранее атаковали Национальную службу здравоохранения (HSE) республики.
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