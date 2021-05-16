Летчик-космонавт Романенко прокомментировал планы по отправке космических туристов в 2021 году
19:03 16.05.2021
|Фото Ивана Степанова
Полет корабля с туристами займет 12 суток, а подготовка к запуску – три месяца. Управлять кораблем будет космонавт «Роскосмоса» Александр Мисуркин. Как сообщают представители «Роскосмоса» отмечают, полет будет частью программы по пропаганде коммерческого использования российской космической отрасли и получению дополнительных доходов. Операция будет стоить японским туристам не менее 90 млн долларов.
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