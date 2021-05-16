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Летчик-космонавт Романенко прокомментировал планы по отправке космических туристов в 2021 году

19:03 16.05.2021

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Фото Ивана Степанова
Отправка сразу двух космических туристов на Международную космическую станцию (МКС) станет важным шагом развития новой отрасли экономики будущего, уверен депутат Госдумы РФ, бывший летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко. Напомним, в июне в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина стартует программа подготовки к полету японского миллиардера Юсаку Маэдзава и его помощника Йозо Хирано. Планируется, что в декабре они смогут отправиться на МКС с космодрома «Байконур» на корабле «Союз МС-20». «На днях обсуждал перспективы космического туризма со студентами университета спорта и туризма, говорили, что сегодняшние «экспедиции-посещения» не массовые. Но вот стало известно, что в конце 2021 года впервые на МКС отправятся сразу два космических туриста из Японии. Полагаю, что это первый серьёзный шаг на пути развития космического туризма в полном смысле этого слова», - отметил Романенко.

Полет корабля с туристами займет 12 суток, а подготовка к запуску – три месяца. Управлять кораблем будет космонавт «Роскосмоса» Александр Мисуркин. Как сообщают представители «Роскосмоса» отмечают, полет будет частью программы по пропаганде коммерческого использования российской космической отрасли и получению дополнительных доходов. Операция будет стоить японским туристам не менее 90 млн долларов.

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