С набором Kidsar для AR-приложений Сбер будет учить детей играя

15:30

Кадр из видео с сайта www.sberdevices.ru

Сбер выпустил на рынок новый продукт для детей и родителей Kidsar — специальный набор для детских приложений с дополненной реальностью, разработанный SberDevices совместно со Sber AR/VR Lab. Это продукт в формате edutainment (от английских слов education (образование) и entertainment (развлечение) который позволяет при использовании смарт-дисплея SberPortal совместить цифровой и реальный миры. В комплект Kidsar входят 362 карточки, игровое поле и специальное зеркало, которое устанавливается на умную камеру SberPortal и меняет ее угол обзора так, чтобы в нее попадало все, что происходит на игровом поле.

Как отмечают разработчики, занятия с карточками развивают логику, мышление и позволяют изучать иностранный язык, а благодаря эффектам дополненной реальности (AR) карточки оживают на экране SberPortal, выстраиваясь в слова или превращаясь в анимированные изображения, превращая процесс обучения в увлекательную интерактивную игру.

Cейчас пользователям доступны два AR-приложения (обучение английскому «Английский с Элом» и головоломка «Зачарованные»), скоро планируется выпустить новые игры. При этом дополнительный набор карточек не понадобится, поскольку в Kidsar уже есть все, что нужно: английский и русский алфавиты, абстрактные фигуры для логических игр, цифры и другие карточки для счета, а также карточки объектов.

Пользователям помогают виртуальные ассистенты «Салют», для того, чтобы начать игру, нужно установить зеркало, а затем дать голосовую команду «Салют», запусти приложения с дополненной реальностью!». Купить Kidsar можно за 1990 рублей в официальном онлайн-магазине, в фирменном магазине SberShop, а также в большинстве розничных сетей электроники и онлайн-маркетплейсах, где продаются устройства от Сбера.