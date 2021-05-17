С набором Kidsar для AR-приложений Сбер будет учить детей играя
15:30 17.05.2021
|Кадр из видео с сайта www.sberdevices.ru
Как отмечают разработчики, занятия с карточками развивают логику, мышление и позволяют изучать иностранный язык, а благодаря эффектам дополненной реальности (AR) карточки оживают на экране SberPortal, выстраиваясь в слова или превращаясь в анимированные изображения, превращая процесс обучения в увлекательную интерактивную игру.
Cейчас пользователям доступны два AR-приложения (обучение английскому «Английский с Элом» и головоломка «Зачарованные»), скоро планируется выпустить новые игры. При этом дополнительный набор карточек не понадобится, поскольку в Kidsar уже есть все, что нужно: английский и русский алфавиты, абстрактные фигуры для логических игр, цифры и другие карточки для счета, а также карточки объектов.
Пользователям помогают виртуальные ассистенты «Салют», для того, чтобы начать игру, нужно установить зеркало, а затем дать голосовую команду «Салют», запусти приложения с дополненной реальностью!». Купить Kidsar можно за 1990 рублей в официальном онлайн-магазине, в фирменном магазине SberShop, а также в большинстве розничных сетей электроники и онлайн-маркетплейсах, где продаются устройства от Сбера.
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