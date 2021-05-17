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Меркель заверила Нетаньяху в солидарности правительства ФРГ с Израилем - кабмин ФРГ

17:00 17.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Ангела Меркель провела в понедельник телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, во время которого обсуждалось обострение ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер снова решительно осудила продолжающиеся из сектора Газа ракетные атаки на Израиль и заверила премьер- министра в солидарности правительства ФРГ. Она подчеркнула право Израиля защищаться от нападений", - сообщил Зайберт.

Меркель, по его словам, "также подчеркнула, что правительство ФРГ будет и впредь решительно противодействовать акциям протеста в Германии, которые распространяют ненависть и антисемитизм".

"В свете того, что погибло много мирных жителей с обеих сторон, канцлер выразила надежду на скорейшее прекращение боевых действий", - подчеркнул представитель кабмина.

Палестинские радикальные группировки в Газе и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, сотни пострадали. Палестинская сторона сообщает о более чем 200 погибших и почти 6 тыс. раненых за время нынешней эскалации конфликта с Израилем.

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