На создание мемориала "Александр Невский с дружиной" на берегу Чудского озера выделено более 110 млн руб
19:20 17.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о выделении более 110 млн рублей на создание в Псковской области мемориального комплекса "Александр Невский с дружиной".
Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, в 2021 году из резервного фонда президента РФ Минкультуры РФ будет выделено 112 млн руб. для предоставления их Российскому военно-историческому обществу.
Эти деньги пойдут на возмещение затрат, связанных с созданием мемориального комплекса "Александр Невский с дружиной" в деревне Самолва Гдовского района Псковской области, а также с организацией и проведением мероприятий, приуроченных к открытию комплекса.
В 2021 году в России празднуется 800-летие со дня рождения Александра Невского. Праздничные мероприятия пройдут во всех субъектах РФ. В восьми регионах, непосредственно связанных с жизнью князя, в том числе в Псковской области, программа будет особенно насыщенной.
Администрация Псковской области сообщала, что в рамках празднования 800-летия Александра Невского рассматривается возможность реализации масштабного проекта по установке на берегу Чудского озера в окрестностях деревни Самолва мемориального комплекса "Князь Александр Невский с дружиной".
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