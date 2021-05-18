0
0
0
НОВОСТИ

За работу в Арктике осужденным может быть сокращен срок наказания - глава Минюста

14:00 18.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство юстиции России прорабатывает вопрос о сокращении срока наказания осужденным, которые могут отправиться на работы по очистке Арктики. Об этом сообщил на заседании комитета Совета Федерации министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

"Мы считаем, что у лиц, которые отбывают наказание в виде принудительных работ и они работают в тяжелых и особых условиях, например, мы сейчас вместе со ФСИН занимаемся проектом по возможности привлечения этих лиц по очистке территории в Арктике", - отметил министр.

"Я думаю, что будет справедливо, если эти люди отработают на этих работах несколько лет в тяжелых условиях [Арктики], чтобы им шел год за 1,5, например", - отметил Чуйченко.

"Такую возможность мы рассматриваем", - подчеркнул министр.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:59 18.05.2021
При помощи SberPay покупки оплатили более 3,5 млн пользователей
0
21
13:32 18.05.2021
Патриарх призвал запретить в РФ суррогатное материнство для иностранцев
0
70
13:20 18.05.2021
Суд признал законным отказ в возбуждении дела после госпитализации Навального
0
99
13:05 18.05.2021
В Хевроне предотвращен теракт - СМИ
0
122
13:00 18.05.2021
"Единая Россия" остается главной политической силой РФ, несмотря на рейтинги - Песков
0
140
12:32 18.05.2021
Британия и США могут стоять за взломом программного обеспечения SolarWinds - Нарышкин
0
170
12:27 18.05.2021
Вассерман предупредил об опасности принятия закона о налоге на роскошь
0
167
12:20 18.05.2021
Пока нет даже примерных сроков возвращения посла Антонова в Вашингтон - Рябков
0
200
12:05 18.05.2021
Цена нефти марки Brent превысила $70 за баррель впервые с 15 марта
0
197
12:00 18.05.2021
В России выявили 8 183 случая заражения коронавирусом за сутки
0
183

Возврат к списку