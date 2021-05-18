За работу в Арктике осужденным может быть сокращен срок наказания - глава Минюста

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство юстиции России прорабатывает вопрос о сокращении срока наказания осужденным, которые могут отправиться на работы по очистке Арктики. Об этом сообщил на заседании комитета Совета Федерации министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

"Мы считаем, что у лиц, которые отбывают наказание в виде принудительных работ и они работают в тяжелых и особых условиях, например, мы сейчас вместе со ФСИН занимаемся проектом по возможности привлечения этих лиц по очистке территории в Арктике", - отметил министр.

"Я думаю, что будет справедливо, если эти люди отработают на этих работах несколько лет в тяжелых условиях [Арктики], чтобы им шел год за 1,5, например", - отметил Чуйченко.

"Такую возможность мы рассматриваем", - подчеркнул министр.