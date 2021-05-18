США намерены отказаться от санкций в отношении Nord Stream 2 AG и ее директора - Axios
22:40 18.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация США намерена отказаться от санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG - оператора "Северного потока - 2" и его исполнительного директора Маттиаса Варнига. Об этом пишет во вторник новостной портал "Аксиос" со ссылкой на два источника.
По его данным, администрация Джо Байдена откажется от санкций в отношении оператора "Северного потока - 2" и ее руководителя. "Решение показывает, что администрация Байдена не намерена портить отношения с Германией из-за газопровода, а также то, с какими трудностями сталкивается президент Джо Байден в сопряжении действий и риторики жесткого подхода к России", - отмечается в тексте.
"Госдепартамент США скоро направит в Конгресс обязательный отчет со списком участвующих в строительстве "Северного потока - 2" компаний, подпадающих под санкции", - говорится в публикации. По данным источников, внешнеполитическое ведомство США призовет ввести ограничения против нескольких российских судов. При этом в Госдепе заявят, что Nord Stream 2 AG и Варниг "участвуют в подпадающих под санкции действиях". "Однако Госдепартамент откажется от этих санкций, ссылаясь на национальные интересы США", - пишет портал.
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