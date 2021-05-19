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В Новокузнецке 11 детей госпитализировали после распыления неизвестного вещества в школе

07:00 19.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Медики в Новокузнецке госпитализировали 11 школьников, которые пострадали при распылении неизвестного вещества в образовательном учреждении в среду. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе центра медицины катастроф Кузбасса.

"Школа №26, Новокузнецк. В результате распыления неизвестного вещества госпитализированы 11 детей, на месте работают бригады центра медицины катастроф и скорой помощи", - сказали там.

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