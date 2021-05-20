ВОЗ не исключает роста количества заболеваний туберкулезом и ВИЧ из-за пандемии
12:20 20.05.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
ВОЗ спрогнозировала рост количества заболеваний туберкулёзом и ВИЧ из-за пандемии. Это связано с высокой нагрузкой на всемирную систему здравоохранения и формированием отложенной плановой помощи.
Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.
«Других вопросов и проблем в здравоохранении никто не отменил, несмотря на пандемию. Мы ожидаем, что это будет большая задача — посмотреть этот опыт и избежать его в будущем. По опыту других программ — по туберкулёзу, по ВИЧ, СПИД — во всех странах мы увидели, что снизилась диагностика. Из-за этого мы ожидаем, что будет расти количество случаев сейчас в этом периоде, когда более-менее все знакомы с пандемией COVID-19. Когда система здравоохранения во всех странах работает и на коронавирус, и на другие проблемы. Ожидается какой-то рост, результат этот отложенной плановой помощи, которая была нужна в предыдущие полтора года».
Как отметила Вуйнович, в России также ожидают увеличения зарегистрированных случаев рака из-за перебоев в оказании плановой медпомощи.
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