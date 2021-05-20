0
0
118
НОВОСТИ

ВОЗ не исключает роста количества заболеваний туберкулезом и ВИЧ из-за пандемии

12:20 20.05.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

ВОЗ спрогнозировала рост количества заболеваний туберкулёзом и ВИЧ из-за пандемии. Это связано с высокой нагрузкой на всемирную систему здравоохранения и формированием отложенной плановой помощи.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

«Других вопросов и проблем в здравоохранении никто не отменил, несмотря на пандемию. Мы ожидаем, что это будет большая задача — посмотреть этот опыт и избежать его в будущем. По опыту других программ — по туберкулёзу, по ВИЧ, СПИД — во всех странах мы увидели, что снизилась диагностика. Из-за этого мы ожидаем, что будет расти количество случаев сейчас в этом периоде, когда более-менее все знакомы с пандемией COVID-19. Когда система здравоохранения во всех странах работает и на коронавирус, и на другие проблемы. Ожидается какой-то рост, результат этот отложенной плановой помощи, которая была нужна в предыдущие полтора года».

Как отметила Вуйнович, в России также ожидают увеличения зарегистрированных случаев рака из-за перебоев в оказании плановой медпомощи.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:20 20.05.2021
Путин примет участие в пленарном заседании ПМЭФ очно, иностранные лидеры по ВКС - Песков
0
15
13:05 20.05.2021
Песков назвал позитивным отказ США от санкций против оператора "Северного потока - 2"
0
54
13:00 20.05.2021
На шотландской винокурне спаниелю поручили работу инспектора
0
62
12:32 20.05.2021
В России выявили 9 232 случая заражения коронавирусом за сутки
0
103
12:11 20.05.2021
Собянин открыл первый Московский международный онкологический форум
0
134
12:05 20.05.2021
В Дании ожидают, что число людей старше 80 станет в 2050 году вдвое больше
0
139
12:00 20.05.2021
Прямые переговоры с Палестиной невозможны, пока идут боевые действия - посол Израиля в РФ
0
172
11:47 20.05.2021
SberBox стал самой продаваемой ТВ-приставкой в «М.Видео-Эльдорадо»
0
188
11:32 20.05.2021
Во время бунта в гватемальской тюрьме обезглавили семерых человек
0
173
11:20 20.05.2021
Омбудсмен предлагает снять судимость с людей, совершивших нетяжкие преступления
0
201

Возврат к списку