ВОЗ не исключает роста количества заболеваний туберкулезом и ВИЧ из-за пандемии

12:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

ВОЗ спрогнозировала рост количества заболеваний туберкулёзом и ВИЧ из-за пандемии. Это связано с высокой нагрузкой на всемирную систему здравоохранения и формированием отложенной плановой помощи.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

«Других вопросов и проблем в здравоохранении никто не отменил, несмотря на пандемию. Мы ожидаем, что это будет большая задача — посмотреть этот опыт и избежать его в будущем. По опыту других программ — по туберкулёзу, по ВИЧ, СПИД — во всех странах мы увидели, что снизилась диагностика. Из-за этого мы ожидаем, что будет расти количество случаев сейчас в этом периоде, когда более-менее все знакомы с пандемией COVID-19. Когда система здравоохранения во всех странах работает и на коронавирус, и на другие проблемы. Ожидается какой-то рост, результат этот отложенной плановой помощи, которая была нужна в предыдущие полтора года».

Как отметила Вуйнович, в России также ожидают увеличения зарегистрированных случаев рака из-за перебоев в оказании плановой медпомощи.