Собянин открыл первый Московский международный онкологический форум

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В Москве, в Манеже, стартовал первый международный онкологический форум, на который прибыли врачи-онкологи, химиотерапевты, хирурги, представители профильных медицинских организаций, органов власти и общественных организаций а так же эксперты. На нем специалисты будут обсуждать задачи и проблемы системы онкологической помощи, а также познакомятся с результатами работы такой системы в российской столице. Ранее в Москве была создана единая платформа онкологического обеспечения медпомощью на базе Единой медицинской информационно-аналитической системы Москвы. «Чрезвычайно важно наполнять эту систему, создавая единый канцер-регистр совместно с министерством здравоохранения, которое также ведет эту работу», - заявил мэр столицы Сергей Собянин на открытии форума, на которое прибыл также министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По словам градоначальника, пандемия не навредила системе онкологической помощи Москвы. «За прошедший год объем госпитализации лучевой терапии, химиотерапии не уменьшился в Москве, а наоборот - значительно увеличился. – сообщил Собянин. - Объем госпитализации онкологических больных увеличился на 30%. Это означает, что мы сумели преодолеть вызов пандемии, борьбы с COVID-19, при этом дав нормальную плановую и экстренную возможность работы всей системе здравоохранения. И ни один горожанин не может пожаловаться, что он не смог получить в этот сложный период помощи как от COVID-19, так от других заболеваний».

По данным мэра, в последнее время на базе крупнейших городских стационаров организовано шесть мощных многопрофильных онкологических центров, строится примерно 100 тыс. кв. м новых корпусов, а ряд действующих блоков больниц и амбулаторных центров реконструируется.

На московской форуме ожидаются выступления более 300 международных экспертов, специалистов ведущих клиник мира, представителей Всемирной организации здравоохранения и чиновников из России и зарубежных стран, среди которых главный внештатный специалист-онколог Минздрава России Андрей Каприн, главный внештатный специалист-онколог Москвы Игорь Хатьков, президент Международной ассоциации рака желудка (IGCA), директор хирургической клиники Университета Вероны Джованни де Манзони, директор Международного центра рака молочной железы в Барселоне Хавьер Кортес.