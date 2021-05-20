Сбер открывает разработчикам приложений доступ ко всем своим технологиям через SmartMarket
13:25 20.05.2021
|Иллюстрация предоставлена Сбером
Теперь SmartMarket — это единая точка доступа ко всем технологиям Сбера с единым сообществом разработчиков в соцсети Telegram. На платформе доступны PaaS-сервисы Platform V, сервисы SberCloud, технологии SberDevices, модели машинного обучения и многое другое. В одном месте собраны: документация, инструменты, API и спецификации для каждого сервиса.
С помощью технологий и сервисов, доступных на платформе SmartMarket, можно не только создать, запустить и монетизировать облачное приложение для умных устройств Сбера и семейства виртуальных ассистентов Салют, обучить ассистента новым умениям, но и создать виртуального персонажа, подключить к готовому проекту платформу синтеза и распознавания речи и не только. При этом благодаря визуальному конструктору элементов создавать приложения на платформе SmartMarket могут не только продвинутые разработчики, но и пользователи, не владеющие языками программирования.
Первая версия SmartMarket была запущена командой SberDevices в сентябре 2020 года. К работе над новыми продуктами с тех пор подключилось более шести тысяч разработчиков, а в каталоге уже опубликовано 360+ приложений. Сейчас платформа SmartMarket стала единой средой разработки от Сбера.
Платформа работает на десктопах и в мобильных браузерах и дает возможность создавать новые продукты без необходимости что-то устанавливать или скачивать: все доступно на сайте либо через запросы по API. При этом создавать приложения можно и для поверхности СберБанк Онлайн, аудитория которой составляет более 65 млн активных пользователей в месяц.
Чтобы начать создавать приложения на платформе SmartMarket, достаточно зарегистрироваться в кабинете для управления проектами SmartMarket Studio по Сбер ID или номеру телефона, придумать приложение и выбрать подходящий тип смартапа или навыка. После этого можно использовать готовые шаблоны или бесплатные инструменты для разработки.
Платформа дает возможность создавать приложения с ассистентами Салют, работать с zero- и low-code-инструментами, подключать платежи, управлять отправкой уведомлений, работать с данными пользователей, подключать базы данных для проектов и отправлять приложения на публикацию в каталоге.
При этом шаблоны смартапов позволяют создать проект быстро и просто, ведь в них уже реализованы ключевые функции: карточки товаров и услуг, прием платежей и оформление доставки.
Для удобства разработчиков на SmartMarket представлен целый спектр различных инструментов, упрощающий работу над приложениями:
– SmartApp Graph – визуальный zero-code-конструктор для создания приложений без программирования;
– SmartApp Code – IDE для разработки приложений на JS и DSL, предоставляющий редактор интентов, сущностей и сценариев, а также доступ к инструментам аналитики;
– SmartApp Brain – ML-технология для определения смысла фразы пользователя и управления ответами ассистента, включающая готовые к использованию ML-модели;
– SmartApp Framework упрощает и стандартизирует процесс разработки смартапов за счет единого API и готовых функций;
– SaluteJS – open-source-фреймворк, который позволяет создавать сценарии смартапов на языке Java Script и может использоваться для создания Chat App и Canvas App;
– SmartApp API – протокол обмена сообщениями между виртуальным ассистентом и смартапом по протоколу HTTPS.
На SmartMarket появятся также новые SaaS-сервисы, позволяющие использовать программное обеспечение онлайн:
– Smart Push – сервис для отправки рush-уведомлений пользователям смартапов, с помощью которого приложение может отправить push-уведомление в мобильное приложение СберСалют и на устройства SberBox и SberPortal;
– Smart Profile – сервис получения знаний о пользователях смартапов, с помощью которого юридические лица и индивидуальные предприниматели могут получить данные о клиенте, необходимые для работы сценария приложения (например, для доставки товара или заказа такси);
– SmartPay – сервис для приема платежей, который позволит юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям сделать смартап каналом продаж.
Для работы с базами данных и бессерверных вычислений обновленная платформа SmartMarket предлагает сервисы Platform V:
– Platform V Dataspace – это инструменты и библиотеки для создания слоя абстракции над данными. Dataspace дает слой доступа к данным на основе модели данных клиента. Система хранит данные в оперативной памяти и имеет всю функциональность системы управления базами данных;
– Platform V Functions – это FaaS-решение для событийно-ориентированных бессерверных вычислений для разработчиков, создающих приложения на базе serverless-архитектуры. FaaS-платформа позволяет решить задачи выделения вычислительных ресурсов, развертывания, масштабирования, настройки сетевого доступа и интеграции с другими сервисами платформы.
С момента запуска SmartMarket Сберу удалось построить уникальное смарт-сообщество профессионалов, которые могут общаться в канале соцсети Telegram и посещать регулярные митапы. Команда SberDevices также непрерывно развивает инструменты и проактивно обновляет документацию, чтобы у разработчиков всегда была возможность максимально эффективно создавать новые приложения.
Для разработчиков SmartMarket существует программа апгрейда смартапов, которая позволяет улучшить функциональность и UX/UI смартапов с привлечением экспертов SberDevices.
Также существует специальная программа поощрения: в ходе конкурса каждый квартал победители получают до 2 500 000 рублей. Конкурс разработчиков проводится в категориях: «Популярный смартап», «Монетизация», «Активный разработчик». За первое место приз составляет 2 500 000 рублей, за второе – 1 000 000 рублей, за третье – 500 000 рублей.
SberDevices – компания экосистемы Сбер, центр экспертизы по решениям на основе искусственного интеллекта в таких областях, как речевые технологии, технологии понимания естественного языка, лицевая и голосовая биометрия. Компания также фокусируется на создании умных устройств для конечных потребителей и корпоративных клиентов. SberDevices учреждена в мае 2019 года в качестве департамента блока «Технологии» Сбербанка.
Глава Сбера Герман Греф, выступая на открытии конференции SmartDev, заявил, что экосистема Сбера открыта для сторонних разработчиков и презентовал платформу доступа к технологиям. «Мне часто задают вопрос – какую экосистему строит Сбер – открытую или закрытую. Сегодня прозвучит ответ действием. Мы не просто строим открытую экосистему для вас, наша общая задача – окружить наших клиентов удобными цифровыми сервисами на все случаи жизни», – заявил Греф.
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