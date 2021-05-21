Переговоры по ядерной сделке с Ираном могут завершиться в начале июня
18:20 21.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Переговоры в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе при текущем положении дел могут завершиться в первых числах июня. С такой оценкой выступил в пятницу постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью радиостанции "Эхо Москвы".
"На самом деле, гадать здесь очень трудно, дело это неблагодарное. Если вы спрашиваете мое мнение, то я скажу, что первые числа июня - это вполне реальный срок, как это выглядит сейчас. Но в такой сложной работе, таких сложных делах уверенно прогнозировать невозможно. Говорю о том, какие ощущения сейчас, причем не только у меня, но и у партнеров", - сказал он, отвечая на вопрос о текущем дедлайне переговоров.
При этом Ульянов отметил, что переговоры движутся в правильном направлении. "Мы уже давно перешагнули экватор. Ощущение, что уже финальная стадия начнется на следующей неделе. Надеюсь, так и будет", - добавил постпред РФ.
Участники переговоров, которые ведутся с начала апреля в очном формате в Вене, отмечают устойчивый прогресс в работе. Эксперты в составе трех рабочих групп вырабатывают текст будущей договоренности с целью возобновления выполнения СВПД: снятия санкций Вашингтона с Тегерана (и будущего возвращения США в сделку) и выполнения ядерных обязательств Ирана.
Представители государств - участников СВПД также проводят отдельные консультации с делегацией США, которые вышли из этого соглашения в 2018 году, но теперь заявляют о намерении в него вернуться. Прямых переговоров американских эмиссаров с представителями Ирана в Вене не ведется.
НОВОСТИ
- 18:03 21.05.2021
- Глава ВОЗ призвал страны G20 поделиться вакциной
- 17:40 21.05.2021
- Страны Балтии предполагают вместе купить системы залпового огня большой дальности
- 17:15 21.05.2021
- Андрей Воробьев проверил готовность к летним каникулам лагеря «Старая Руза»
- 17:12 21.05.2021
- Избыточная смертность в масштабах мира превысила официальные данные о потерях из-за коронавируса - ВОЗ
- 17:00 21.05.2021
- В Госдуму внесен законопроект о штрафах за публикацию инструкций по переделке оружия
- 16:32 21.05.2021
- Застройщики выступили против привлечения заключенных на работы
- 16:12 21.05.2021
- Индия передаст РФ образец индийского штамма коронавируса - посол
- 16:00 21.05.2021
- Десять рабочих погибли при ЧП во время очистки коллектора - мэр Таганрога
- 15:32 21.05.2021
- Все страны ЕАЭС рано или поздно ощутят на себе санкционное давление - Лукашенко
- 15:14 21.05.2021
- Террористы готовят химическую атаку в Сирии - МИД РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать