Переговоры по ядерной сделке с Ираном могут завершиться в начале июня

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе при текущем положении дел могут завершиться в первых числах июня. С такой оценкой выступил в пятницу постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"На самом деле, гадать здесь очень трудно, дело это неблагодарное. Если вы спрашиваете мое мнение, то я скажу, что первые числа июня - это вполне реальный срок, как это выглядит сейчас. Но в такой сложной работе, таких сложных делах уверенно прогнозировать невозможно. Говорю о том, какие ощущения сейчас, причем не только у меня, но и у партнеров", - сказал он, отвечая на вопрос о текущем дедлайне переговоров.

При этом Ульянов отметил, что переговоры движутся в правильном направлении. "Мы уже давно перешагнули экватор. Ощущение, что уже финальная стадия начнется на следующей неделе. Надеюсь, так и будет", - добавил постпред РФ.

Участники переговоров, которые ведутся с начала апреля в очном формате в Вене, отмечают устойчивый прогресс в работе. Эксперты в составе трех рабочих групп вырабатывают текст будущей договоренности с целью возобновления выполнения СВПД: снятия санкций Вашингтона с Тегерана (и будущего возвращения США в сделку) и выполнения ядерных обязательств Ирана.

Представители государств - участников СВПД также проводят отдельные консультации с делегацией США, которые вышли из этого соглашения в 2018 году, но теперь заявляют о намерении в него вернуться. Прямых переговоров американских эмиссаров с представителями Ирана в Вене не ведется.