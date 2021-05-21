США призвали Украину обеспечить независимость судей и антикоррупционного бюро
21:45 21.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посольство США на Украине призвало украинские власти обеспечить независимость судей и антикоррупционных органов путем введения в Высший совет правосудия (ВСП), Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) независимых экспертов. Об этом сообщили в американском посольстве в пятницу по итогам встречи представителей США и ЕС со спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым и замглавы офиса президента Украины Андреем Смирновым.
"Мы продолжаем призывать украинскую власть выполнять свои обязательства следовать рекомендациям Венецианской комиссии по обеспечению временной, но существенной роли независимых экспертов в этих органах (ВСП, ВККС и НАБУ - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства в "Фейсбуке".
В посольстве обратили внимание, что проведение реформы этих органов чрезвычайно важно для правосудия на Украине, и подчеркнули высокую роль независимых экспертов. "Это кажется небольшим техническим вопросом, но это не так. Независимые эксперты - единственный способ защитить эти органы, отвечающие за насущно необходимые судебные реформы и борьбу с коррупцией, от злонамеренного влияния. Почему? Потому что такие эксперты не имеют конфликта интересов, предубеждений или каких-то задач, отличных от защиты общественного блага", - подчеркнули в посольстве США.
В мае госсекретарь США Энтони Блинкен провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, в ходе которой стороны, помимо прочего, обсудили борьбу с коррупцией, обеспечение целостности и независимости антикоррупционных органов и судебной власти на Украине.
НОВОСТИ
- 22:35 21.05.2021
- Смертность за время пандемии может в 2-3 раза превышать официальную статистику - ВОЗ
- 22:25 21.05.2021
- «Роснефть» выиграла иск у телеканала «Дождь» о защите деловой репутации
- 22:13 21.05.2021
- В Нигерии разбился самолет ВВС
- 21:25 21.05.2021
- В Китае произошло землетрясение магнитудой 6,9
- 20:53 21.05.2021
- На выборах в Перу лидирует левый радикал
- 20:45 21.05.2021
- Небензя: "Совбез ООН будто прячется от мирового сообщества"
- 20:25 21.05.2021
- Илона Маска пригласили в Россию строить завод Tesla
- 19:51 21.05.2021
- Сбербанк провел дискуссию о поиске зарубежных активов должников на Петербургском международном юридическом форуме
- 19:47 21.05.2021
- В ОП предложили добавить к нулевой ипотеке для многодетных субсидированный наем жилья
- 19:47 21.05.2021
- В Болгарии спецслужбы прослушивали оппозиционеров
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать