Идеи жителей о благоустройстве поймы реки Яуза будут реализованы – Собянин

10:00

В Москве продолжат благоустройство берегов столичных рек. По словам мэра Сергей Собянина, при создании паркового пространства на берегах реки Яузы будут воплощены идеи жителей мегаполиса. «Пойма реки Яуза и ее притока Чермянки – любимое место отдыха жителей северо-востока Москвы, - отметил градоначальник на своем сайте. -Уже несколько лет мы ведем комплексное благоустройство этой уникальной природной территории. На встрече жители предложили свои идеи, как сделать Яузу еще лучше и привлекательнее. Многие из них будут обязательно реализованы».

Яуза - одна из основных водных артерий столицы, причем доступ к ней хотели бы получить многие жители северо-востока Москвы. Эта река начинается в подмосковной части Лосиного Острова, протекает через Мытищи, пересекает МКАД восточнее Осташковского шоссе, течет дальше вплоть до Богородского шоссе и бывшего завода «Красный богатырь».

Московские власти намерены создать на берегах Яузы единое парковое пространство, объединяющее ранее разрозненные территории вдоль реки и ее притоков - Чермянки, Ички и Лихоборки. Проект постараются выполнить так, чтобы уменьшить воздействие изменений на окружающую среду и не навредить природе. Напомним, в плане на 2021 год значится проект комплексного благоустройства двух пойменных участков Чермянки. С 2016-го по 2020 год уже приведены в надлежащее состояние пять участков будущего парка общей площадью 135 га, вдоль Лазоревого и Чукотского проездов, на территории Ботанического сада и вдоль Заповедной улицы. Благоустройство поймы Яузы продолжится и в 2022-2023 годах, в результате чего единая зеленая зона будет длиться более чем 16 км - от МКАД до Ростокинского акведука.