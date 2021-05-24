Лукашенко утвердил изменения в законе, ужесточающие требования для СМИ - БелТА
14:00 24.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал принятые ранее парламентом изменения в законе о СМИ, расширяющие перечень информации, запрещенной для распространения в печати и в интернете. Об этом сообщило в понедельник агентство БелТА.
В частности, вводится запрет на размещение результатов опросов общественного мнения, относящихся к общественно- политической ситуации, проведенных без получения необходимой аккредитации. Также не допускается размещение гиперссылок на сообщения и материалы, содержащие информацию, распространение которой запрещено.
Органам прокуратуры дается право ограничивать доступ к интернет-ресурсам и сетевым изданиям, через которые распространяются сведения, направленные на пропаганду экстремистской деятельности, или иная информация, наносящая вред национальным интересам. Власти смогут принимать решение о прекращении выпуска СМИ и ограничении доступа к интернет-ресурсам на основании постановления о том, что те распространяют информацию, наносящую вред национальным интересам.
Согласно новому варианту закона, учредителями СМИ не могут выступать иностранные юридические лица, иностранные граждане и лица без гражданства, а также юридические лица с иностранным участием.
НОВОСТИ
- 15:00 24.05.2021
- Боррель назвал инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии "актом пиратства"
- 14:59 24.05.2021
- Сбербанк поможет клиентам перевести деньги из Казахстана в Китай
- 14:34 24.05.2021
- Олег Леонов: браслеты безопасности помогут при поиске людей с аутизмом
- 14:32 24.05.2021
- СК РФ поддерживает предложение ФСИН о замещении трудовых мигрантов осужденными
- 14:12 24.05.2021
- Полицейские обнаружили более 95 кг наркотиков в тайниках в лесу в трех регионах России
- 13:32 24.05.2021
- Песков не стал давать оценку ситуации с самолетом Ryanair
- 13:20 24.05.2021
- РФ доводит до Турции, что поощрение Киева по Крыму посягает на целостность России - Лавров
- 13:07 24.05.2021
- Доктор Румянцев: Обеспечение детей лекарствами - забота государства, а не родителей
- 13:05 24.05.2021
- В Казани эвакуировали четыре школы из-за сообщений о бомбе - источник
- 13:00 24.05.2021
- Запад не должен быть шокирован инцидентом с самолетом Ryanair в Минске - Захарова
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать