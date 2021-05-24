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Лукашенко утвердил изменения в законе, ужесточающие требования для СМИ - БелТА

14:00 24.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал принятые ранее парламентом изменения в законе о СМИ, расширяющие перечень информации, запрещенной для распространения в печати и в интернете. Об этом сообщило в понедельник агентство БелТА.

В частности, вводится запрет на размещение результатов опросов общественного мнения, относящихся к общественно- политической ситуации, проведенных без получения необходимой аккредитации. Также не допускается размещение гиперссылок на сообщения и материалы, содержащие информацию, распространение которой запрещено.

Органам прокуратуры дается право ограничивать доступ к интернет-ресурсам и сетевым изданиям, через которые распространяются сведения, направленные на пропаганду экстремистской деятельности, или иная информация, наносящая вред национальным интересам. Власти смогут принимать решение о прекращении выпуска СМИ и ограничении доступа к интернет-ресурсам на основании постановления о том, что те распространяют информацию, наносящую вред национальным интересам.

Согласно новому варианту закона, учредителями СМИ не могут выступать иностранные юридические лица, иностранные граждане и лица без гражданства, а также юридические лица с иностранным участием.

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