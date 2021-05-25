Светлана Разворотнева: в школы столицы необходимо вернуть бесплатную «продленку»

23:52

Фото Екатерины Бибиковой

В Москве нужно ввести новый стандарт поддержки семьи и молодежи, заявила член Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева, по словам которой, сейчас то, что многие льготы, распространяющиеся на детей, заканчиваются при достижении 14-летия гражданина, становится проблемой социальной политики. При этом после 14 лет у подростков становится лишь больше потребностей, финансовая нагрузка на семьи возрастает, особенно если дети переходят на учебу в средние и высшие учебные заведения. А потому льготы должны распространяться на всю учащуюся молодежь, заявила общественница на круглом столе «Социальная поддержка молодежи во время учебы в ВУЗах и ССУЗах» с участием представителей Молодежных парламентов столицы. Молодые люди на заседании рассказывали, какая помощь им бы пригодилась и оценили предлагаемые им инициативы. Лучшие озвученные на собрании идеи Разворотнева намерена взять в последующую разработку.

Общественница рассказала о том, что предлагает создать в Москве высший стандарт поддержки семей с детьми и молодежи. В него предполагается ввести бюджетные квоты для абитуриентов из многодетных семей, увеличение количества мест в образовательных учреждениях, финансируемых московскими предприятиями, на условиях дальнейшего трудоустройства выпускников по целевым направлениям. По мнению Разворотневой, детям до 14 лет нужно предоставить бесплатный ежегодный отдых. Также предлагается обеспечить каждый московский район бесплатными спортивно-досуговыми центрами и бассейнами, вернуть бесплатную продленку в школы и гарантировать бесплатный проезд до мест учебы.