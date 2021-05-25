Светлана Разворотнева: в школы столицы необходимо вернуть бесплатную «продленку»
23:52 24.05.2021
|Фото Екатерины Бибиковой
Общественница рассказала о том, что предлагает создать в Москве высший стандарт поддержки семей с детьми и молодежи. В него предполагается ввести бюджетные квоты для абитуриентов из многодетных семей, увеличение количества мест в образовательных учреждениях, финансируемых московскими предприятиями, на условиях дальнейшего трудоустройства выпускников по целевым направлениям. По мнению Разворотневой, детям до 14 лет нужно предоставить бесплатный ежегодный отдых. Также предлагается обеспечить каждый московский район бесплатными спортивно-досуговыми центрами и бассейнами, вернуть бесплатную продленку в школы и гарантировать бесплатный проезд до мест учебы.
НОВОСТИ
- 18:00 24.05.2021
- МИД РФ опубликовал данные о количестве СНВ РФ и США по состоянию на 1 марта 2021 года
- 17:00 24.05.2021
- Ракета ударила близ авиабазы с американскими военными в Ираке - AP
- 12:30 23.05.2021
- Сербия получила от России танки и бронемашины в рамках военно-технической помощи
- 09:20 23.05.2021
- ВС РФ имеют мало общего с Greenpeace, но знают, что Арктика тает - NYT
- 09:00 23.05.2021
- Для Британии угрозой номер один является Россия - Минобороны Королевства
- 15:00 22.05.2021
- Военные Азербайджана и Турции провели совместные учения
- 17:40 21.05.2021
- Страны Балтии предполагают вместе купить системы залпового огня большой дальности
- 22:40 20.05.2021
- Кабинет безопасности Израиля одобрил одностороннее прекращение огня с Газой - ТВ
- 21:15 19.05.2021
- Военный блок ЕС будет тесно взаимодействовать с НАТО - Боррель
- 10:00 19.05.2021
- На Украине хотят приобрести аналог «Железного купола»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать