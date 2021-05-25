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Дума обсудит ужесточение контроля в сфере оружия, в том числе в части медкомиссии

07:00 25.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума во вторник рассмотрит в первом чтении несколько знаковых законопроектов, в том числе об ужесточении правил приобретения оружия и поправки в Уголовный кодекс, усиливающие наказание за незаконный оборот оружия.

Первый законопроект устанавливает, что медицинское освидетельствование, по итогам которого решается вопрос о выдаче кандидату лицензии на оружие, будет проводиться только государственными или муниципальными медучреждениями, при этом осмотр психиатром и наркологом должен проводиться строго по месту пребывания. Кандидаты на получение лицензии на владение оружием больше не будут предоставлять в Росгвардию бумажные медицинские справки: заключения по итогам медкомиссии будут напрямую поступать в службу в электронном виде.

Росгвардию будут оперативно информировать о выявлении у владельца оружия заболеваний и противопоказаний, несовместимых с владением им. Правительство РФ получит право формировать список медицинских противопоказаний, при наличии которых граждане не смогут приобрести оружие, как и при отказе пройти обследование. Предлагается также вести электронный учет патронов, оружия и его владельцев в государственной информационной системе (ГИС) Росгвардии.

Вторым законопроектом предлагается ужесточить уголовную ответственность по статьям 222, 222.1, 223 и 223.1 УК РФ за незаконное изготовление, переделку и сбыт оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Отдельным квалифицирующим признаком станет использование интернета для совершения таких преступлений.

В тот же день в первом чтении будет рассмотрен законопроект о запрете публично отождествлять цели и действия СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.

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