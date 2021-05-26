Светлана Разворотнева: Затраты родителей на кружки и секции должно компенсировать государство
18:50 26.05.2021
|Фото Екатерины Бибиковой
Также общественница призвала вернуть в школы программу продленного дня и обеспечить бесплатный проезд до места учебы, а также гарантировать всем московским детям ежегодный летний отдых за счет государства. Как говорит Разворотнева, необходимо предоставить ребятам возможность развиваться в спортивных и творческих направлениях и для этого нужно обеспечить каждый район Москвы современными спортивно-досуговыми комплексами и бассейнами, в которых горожане могли бы заниматься бесплатно.
«Компенсация средств, потраченных родителями на занятия в платных кружках и секциях, даст новые возможности для детей, семьи которых не имеют средств на дополнительную занятость подрастающего поколения. Особенно это актуально для семей с низкими доходами. Как известно, часто именно такие дети попадают в плохие компании, так как иных способов самовыражения не имеют», - считает общественница.
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