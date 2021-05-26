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Светлана Разворотнева: Затраты родителей на кружки и секции должно компенсировать государство

18:50 26.05.2021

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Фото Екатерины Бибиковой
Средства, потраченные родителями на оплату занятий в платных кружках и секциях, необходимо компенсировать родителям в рамках специальной программы. С таким предложением выступила член Общественной палаты РФ, правозащитница Светлана Разворотнева. Она организовала в Москве акцию «За цветущее будущее», в котором участвовали общественники Южного административного округа. В ходе встречи были высажены кусты сирени, что, по словам Разворотневой, стало олицетворением отношения общества к детям: сколько сил будет вложено в растение, таким оно и вырастет. «Нашим детям необходима поддержка государства. Раскрытие их потенциала, их будущие возможности не должны зависеть от кошелька родителей. Москва – особенный город, поэтому в его силах дать юным москвичам исключительный старт в надежное и счастливое будущее», - заявила Разворотнева.

Также общественница призвала вернуть в школы программу продленного дня и обеспечить бесплатный проезд до места учебы, а также гарантировать всем московским детям ежегодный летний отдых за счет государства. Как говорит Разворотнева, необходимо предоставить ребятам возможность развиваться в спортивных и творческих направлениях и для этого нужно обеспечить каждый район Москвы современными спортивно-досуговыми комплексами и бассейнами, в которых горожане могли бы заниматься бесплатно.

«Компенсация средств, потраченных родителями на занятия в платных кружках и секциях, даст новые возможности для детей, семьи которых не имеют средств на дополнительную занятость подрастающего поколения. Особенно это актуально для семей с низкими доходами. Как известно, часто именно такие дети попадают в плохие компании, так как иных способов самовыражения не имеют», - считает общественница.

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