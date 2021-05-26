Спасатель Олег Леонов показал жителям Москвы будни поискового отряда "ЛизаАлерт"
19:51 26.05.2021
|Фото пресс-службы отряда "ЛизаАлерт"
По его словам, в отряде «ЛизаАлерт» есть 24 направления, и у каждого – особая зона ответственности. Часть добровольцев отвечает на звонки круглосуточной горячей линии, принимая заявки, часть – координирует поиски, есть также волонтеры, обеспечивающие радиосвязь в лесах. Зачастую, в момент поиска добровольцам приходится не спать несколько дней.
Олег Леонов призвал горожан обратить внимание на стенд программы «Островок безопасности». Так называется специальная зона в магазине, оборудованная отличительным знаком в виде оранжевого геолокационного пина, который является ориентиром для всех потерявшихся людей. Этот проект позволил за два года вернуть домой более 2000 человек. По словам Леонова, «Островки безопасности» помогли предотвратить большое количество поисковых операций, которые всегда требуют серьезных ресурсов и привлечения многих людей.
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