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НОВОСТИ

Sberbank Europe договорился о покупке дебиторской задолженности с Metalloinvest Trading AG

11:45 31.05.2021

Компаниями Sberbank Europe AG и Metalloinvest Trading AG при участии Sberbank International подписано рамочное соглашение о возобновляемой покупке дебиторской задолженности. 24 млн долларов - направят на покупку дебиторской задолженности сталелитейной компании U. S. Steel Košice, s.r.o. (Словакия). Финансы позволят пополнить оборотные средства клиента и позволят поддерживать экспортные операции по отгрузке железной руды и стальной продукции на европейский рынок.

По словам старшего вице-президента, руководителя блока Sberbank International Тимура Козинцева, для банка это первая международная факторинговая сделка такого рода. «Мы ожидаем, что их будет больше, - заявил Козинцев. - Соглашение стало возможно благодаря слаженной работе Sberbank International, блока КИБ Сбера и Sberbank Europe. Cделка на практике показывает, что наши клиенты могут воспользоваться возможностями международной сети Сбера с широким спектром финансовых услуг. Я хотел бы поблагодарить всю команду за участие и вовлеченность».

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